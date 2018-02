Está marcada para dia 30 manifestação contra Ricardo Teixeira. Batizada de Marcha por uma Copa do Povo: Fora Ricardo Teixeira, o protesto é capitaneado pela Frente Nacional dos Torcedores. No mesmo dia do sorteio das chaves da Copa de 2014, na Marina da Glória, no Rio.

Brigam por mais transparência na CBF, menos monopólio nas transmissões e até pelo fim dos sinalizadores de fumaça.