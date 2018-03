Depois de entregar sua carta de inscrição – e momentos antes da votação do adiamento das prévias, na terça –, Serra se reuniu com Julio Semeghini e membros da executiva municipal no diretório.

E ameaçou desistir caso o processo não fosse transferido para dia 25.

Previsto 2

Consta que pesaram na decisão de Serra (de impor prazo maior) as análises de dois aliados: um teria dito que, se as prévias fossem dia 4, ele perderia; outro avaliou que, dia 11, Serra também corria risco de perder.