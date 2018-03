Serra chegou ao lançamento do site de Paulo Markun, segunda, dizendo estar “atrasado como sempre” e avisando que não falaria sobre eleições.

Conversa vai, acabou comentando sobre o formato das prévias do PSDB. Não disse muito, mas defendeu que sejam amplas, com participação de todos os militantes e muita discussão. “Devemos fazer debates entre os candidatos, nos finais de semana, até a data das prévias, funcionando como pré-campanha. Em todas as cidades”.

Pelo jeito, algo parecido com o que o PT já está fazendo.