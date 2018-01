Previsões – Teruo Yamada (tarólogo)

Michel Temer vai continuar no cargo até 2018? Apesar de todas as críticas e de todos os abusos que o País sofre no momento, uma mudança significativa já ocorreu com a saída de Dilma. Portanto, não há espaço nem tempo para que outra mudança brusca aconteça. Ele continua sim.



Brasil vai sair do buraco no ano que vem? O Brasil e o povo brasileiro ainda têm muito o que aprender e reivindicar, e 2017 ainda será um ano difícil. Os sinais de real mudança só virão em 2018.



João Doria terá sucesso? Não terá de jeito nenhum. Muito despreparo e muita irresponsabilidade ainda virão à tona para uma cidade tão grande como essa. O paulistano vai se revoltar com algumas atitudes que não convém a um prefeito tomar. Muito provável que o caos se instale na cidade. Muitas coisas de ordem prática vão mostrar a inabilidade dessa gestão.

Tivemos a tragédia da Samarco em 2015, que se arrastou este ano. Algum acontecimento deste tipo previsto para 2017? Para o Brasil não, nada em grande escala graças a Deus. Mas no resto do mundo, infelizmente, teremos grandes desastres, grandes desencarnes coletivos. Estamos passando momentos decisivos na humanidade e ainda estamos aprendendo? Não, infelizmente a maioria não aprende.

As prisões da Lava Jato vão aumentar ou diminuir? Ainda estarão numa escala crescente. O que se viu até agora é a pontinha do “iceberg”. Em 2017 estarão na mira os grandes tubarões da política que até agora tentaram se esquivar e que agora chegaram a um beco sem escapatória.

Sua mensagem para 2017? Consciência humana, uns para os outros, Consciência Divina para podermos atravessar esta fase tão difícil para o planeta. Cada vez mais rápido será: o que de mal desejar aos outros, o mal para si vai colher! O que de melhor desejar aos outros pra si melhor será a sua colheita