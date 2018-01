Previsões – Pai Rodney de Oxossí (babalorixá)

Michel Temer continua no cargo até 2018? O cenário político nacional terá transformações em 2017, mas Temer continuará no cargo, mesmo sem grandes êxitos e com baixa popularidade. A possibilidade de renúncia ou impeachment é remota, mas haverá muita troca de ministros. Alguns devem cair por conta de denúncias e corrupção, comprometendo ainda mais a imagem do governo.

O Brasil conseguirá sair do buraco no ano que vem? O Brasil segue na crise, com muitas dificuldades, mas com pequenos sinais de melhora já no primeiro semestre. Ao final, pode-se ter a sensação de que foi um ano melhor que 2016, mas os números não serão muito animadores. Haverá muitos protestos contra as medidas do governo, com forte repercussão internacional.

João Doria terá sucesso? Não, mas fará um bom marketing e isso garantirá sua aprovação num primeiro momento. Algumas medidas mais polêmicas devem ficar para o segundo semestre e para o início de 2018.

Tivemos a tragédia da Samarco em 2015. Algum acontecimento deste tipo previsto para 2017? As chuvas de verão devem causar grandes tragédias no Brasil. A região serrana do Rio, áreas de encostas em São Paulo e no Rio. Mas uma grande tragédia numa comunidade indígena vai comover o mundo.

As prisões da Lava Jato vão aumentar ou diminuir? A Lava Jato vai perder força em 2017, apesar de algumas prisões emblemáticas e com forte repercussão. Muitas delações no primeiro semestre vão gerar fortes especulações em torno do governo e do presidente, inclusive com queda de ministros. Sua mensagem para 2017? Esse ano será regido por Oxalá e Nanã, dois orixás velhos e sábios. O início não será fácil, por isso todos devem recorrer a Exu para vencer as batalhas do dia a dia. Que Oxalá e todos os Orixás abençoem o Brasil e o mundo, conduzindo a humanidade com amor e tolerância!