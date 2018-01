O déficit da Previdência continuará crescendo mesmo que o Congresso aprove projeto de lei que aumente a idade mínima de aposentadoria para 65 anos, tanto para homens como mulheres – e sem regras de transição.

A conclusão é de um detalhado estudo da competente equipe de analistas do Crédit Suisse. Em 2019, prevê o levantamento, a Previdência brasileira estaria com um déficit menor. Cairia dos 3% de hoje para 2,9% em 2019. Em 2020, no entanto, voltaria a subir para 3,2%, batendo nos 3,8% em 2025.

Previdenciando 2

O quadro financeiro melhoraria se houvesse uma regra de transição estabelecendo o dobro do tempo de contribuição para o trabalhador se aposentar? Também não, segundo o estudo.

O déficit caminharia de 3,4% em 2019 para 3,6% em 2020 e 3,8% em 2025. Quase o mesmo cenário, portanto, da hipótese anterior.

Previdenciando 3

A única solução que põe as projeções no azul ocorre quando se desvincula do piso previdenciário… o salário mínimo.