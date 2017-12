Prévias, parte 2

Aécio Neves desembarcou em São Paulo conversar com FHC na segunda-feira. Boa parte do encontro foi dominado pelas prévias do PSDB na capital paulista.

O ex-presidente tem tentado colocar água na fervura.

Prévias 2

Já Bruno Covas disse ontem à coluna que vai apoiar um dos dois pré-candidatos tucanos à Prefeitura – João Dória ou Andrea Matarazzo – no segundo turno. “O pior político é o omisso. Não vou ser omisso.” A decisão, porém, deve sair no final da semana.

Questionado sobre se o trio – composto por ele, mais Ricardo Tripoli e José Aníbal – poderá divergir na escolha do apoiado, o deputado preferiu… o silêncio.