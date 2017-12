Parte da tropa militar de São Paulo “estará, sim de sobreaviso”, no domingo. E se for “chamada a agir, nos termos constitucionais”, vai garantir a ordem “dentro dos princípios de estabilidade e legalidade”. Quem confirma é a assessoria de comunicação do Comando Militar Sudeste.

Lembrando que algo semelhante foi feito dia 13 de fevereiro, quando da campanha nacional contra a dengue.