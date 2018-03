Roberto Freire teria informado Geraldo Alckmin, no fim de semana, que Serra aceitou entrar no PPS.

Indagado sobre o assunto, o deputado afirma: “Não posso ter dito isso ao governador, porque ainda não tenho essa confirmação”. O que disse a Alckmin? Segundo Freire, que, “se Serra realmente for para o PPS, o fato não atrapalhará a aliança do partido com o PSDB para 2014”.