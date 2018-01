Michel Temer vai ouvir, quando for a Tóquio, cobranças sobre o atraso de dois anos do financiamento do BNDES para a construção Linha 6 do Metrô de São Paulo.

Pelo menos, foi o que já se constatou ontem em seminário na capital japonesa promovido pela CNI e a Keidaren.

Tentaram explicar a situação o embaixador do Brasil no Japão, André Corrêa do Lago, e os senadores tucanos Aloysio Nunes Ferreira e Ricardo Ferraço.