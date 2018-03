Ao ser homenageado ontem com a Légion d’ Honneur em Paris, Aécio Neves ficou todo prosa com as palavras do ex-presidente Giscard d’Estaing, que citou, entre outros, Napoleão. Ao saber que o mineiro tinha 48 anos, disse:



“Eu assumi a Presidência com 48. Acredito nas coincidências e na sorte.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.