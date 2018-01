Indagado se teria almoçado ontem com Temer nos Jardins, em São Paulo, Nizan Guanaes se limitou a dizer: “Pois é, os presidentes sempre me ouvem mas nunca me escutam”.

