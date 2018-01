Sem alarde – aliás, com alarde zero – Ilan Goldfajn tem tido conversas com vários empresários de diferentes setores. Teve um encontro, na sexta-feira passada, com 20 integrantes da iniciativa privada e outro com grupo um pouco menor no domingo. Ambos em São Paulo.

Consta que o presidente do BC busca se aprofundar no mundo real.