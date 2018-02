Luciana Garcia, advogada da ONG Justiça Global, recebeu com alívio a notícia de que o Ibama autorizou nova base de lançamento de veículos espaciais no território da Aeronáutica, em Alcântara, no Maranhão. “A pressão é grande para que os sítios sejam construídos em áreas quilombolas”, explica.

