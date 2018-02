A ex-candidata à Presidência da República tomou esta decisão aliviada. Pesquisas feitas, Marina analisou o atual cenário e concluiu com sua equipe: o quadro eleitoral hoje não mudaria muito com ela se manifestando a favor do candidato tucano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.