Para as comemorações de aniversário de 74 anos do Rei, o CD e DVD Roberto Carlos ao Vivo em Las Vegas será lançado dia 7, pela Sony Music. A gravação aconteceu na MGM Grand Garden Arena, com mais de 7 mil pessoas.

No registro, o cantor relembra suas passagens pelo célebre Festival de San Remo, na Itália, interpretando Canzone Per Te e El Gato Que Está Triste y Azul – que lhe renderam o primeiro lugar em 1968 e 1972.