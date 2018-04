Presente do Bem

Ana Serra e Renata Castro e Silva adicionaram mais duas estampas para as camisetas que vendem em prol da Casa do Zezinho, na Carbono, galeria da dupla. “Além dos quatro artistas da primeira edição, agora temos peças com trabalhos de Tomie Ohtake e Cássio Vasconcelos”, conta Ana, que espera atingir a mesma meta do ano passado, em que as vendas – 100% revertidas para a instituição – levantaram R$ 35 mil. “As camisetas estão a venda o ano inteiro, mas o lançamento é nesta época de natal, por ser um ótimo presente”.