Dos nove postos de gasolina vistoriados no aniversário de SP, quatro foram autuados. No Bresser, o pior caso: além do prejuízo de 2 litros a cada 20, a ANP detectou 67% de alteração no combustível.

Kassab viu os dados em reunião, quinta, com Ipem, Procon, Contru e sindicatos. E soube que o gerente foi preso.