Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, estará em SP para o 13º Congresso Internacional de Shopping Centers e Conferência das Américas – que começa na próxima segunda, no Transamérica Expocenter.

Conhecido por reduzir pela metade as taxas de criminalidade da maior metrópole norte-americana durante a década de 1990, ele ministrará, no evento, a palestra Liderança em Tempos de Mudança e Crise – Nova York e a Política da Tolerância Zero.