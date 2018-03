A Cosac Naify lança, em maio, o livro Alice Através do Espelho, de Lewis Carroll, com ilustrações de Rosângela Rennó, feitas sob encomenda para a edição. A artista se apropriou de frames e desenhos da personagem Alice, para recriá-los com um efeito de distorção.

O resultado é uma perspectiva “através da lente”, que gera uma multiplicidade de Alices.