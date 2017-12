Organizadores do Prêmio SP de Literatura comemoram duas boas notícias. A primeira, a entrada de Mia Couto na disputa, como o primeiro concorrente estrangeiro.

Segunda, o acordo fechado entre a Secretaria da Cultura e a Embaixada do México, pelo qual o vencedor – a se definir dia 10 de outubro – está convidado, com direito a mesa própria, para a Feira do Livro de Guadalajara, em novembro.