Charlize Theron vai ficar US$ 20 milhões mais pobre – ou menos rica.



É que a atriz violou contrato que mantinha com a fabricante de relógios suíça Raymond Weil e surgiu usando um Dior no pulso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.