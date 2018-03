Prefeitura quer reabrir e revitalizar passagem sob o Municipal

A Prefeitura está montando projeto de revitalização para antiga passagem subterrânea sob a rua Xavier de Toledo. A ideia é colocar cafés e lojas no espaço que liga o Shopping Light ao antigo Mappin e passa pelo Theatro Municipal.

“Também pensamos em ocupar o local que era o Museu do Municipal – localizado no subterrâneo – com algum projeto cultural. Ainda estamos buscando parceiros, mas o objetivo é ter algo ainda no ano que vem”, diz André Sturm, secretário de Cultura.