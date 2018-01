Passado o choque inicial dos imensos estragos do “caso Samarco”, a virada do ano está mais amena para Mariana. Segundo o prefeito Duarte Jr., mais de R$$ 23 milhões foram injetados na cidade, graças ao pagamento em dia de salários, décimo-terceiro e até de férias adiantadas de professores.

O que não é pouco. Segundo os dados do governo de Minas, metade dos municípios do Estado virou o ano com pagamentos em atraso.