A Prefeitura faz hoje o sorteio de Natal da Nota do Milhão, herança da gestão Haddad. Prêmio do mês? Será duplo, R$ 2 milhões. A adesão ao programa – uma mistura do nota fiscal paulista com show de Silvio Santos – cresceu mais de 20% este ano.

