Acabou agora há pouco a reunião da prefeita de Cubatão, Marcia Rosa, com representantes do governo Alckmin e das concessionárias das rodovias paulistas.

As partes chegaram a um acordo: está suspenso por sete dias o decreto instituído pela prefeitura — que gerou engarrafamento monstro de caminhões nas estradas que levam ao porto de Santos.

Uma nova rodada de negociações foi marcada para a semana que vem.

