Prefeitura cria programa para defender cães e gatos no Jaraguá

A Prefeitura prepara ação no Jaraguá, zona norte de SP, para proteger… cães e gatos. A região, ocupada por várias aldeias indígenas, foi transformada, nos últimos tempos, num depósito de animais domésticos rejeitados. Um levantamento apontou o “despejo”, junto a essas aldeias, onde vivem cerca de 1.400 índios guaranis, de… 580 cães e 190 gatos.



Um programa de rondas policiais e implantação de câmeras na área — para impedir a prática — está sendo organizado pela Prefeitura. E para definir suas prioridades o vice-prefeito Bruno Covas visita as aldeias nesta segunda-feira, 13, acompanhado do pai da campanha, o vereador Reginaldo Tripoli.

