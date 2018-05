Prefeitura calcula leiloar ações da SP Turis em setembro

Bruno Covas assina hoje com o Banco Brasil Plural — vencedor do pregão eletrônico — o contrato de avaliação, modelagem e venda de ações da SP Turis em poder do município. O texto passou na Câmara na quarta passada e o prefeito o sancionou na sexta.

O serviço será prestado em duas fases de 45 dias. A primeira, de avaliação economico-financeira, voltada para determinar o valor da participação acionária. A segunda é a de prospecção de investidores, estruturação da operação e venda da participação acionária.

A estimativa é que o leilão aconteça em setembro.