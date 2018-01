Prefeitos querem mesa federativa para discutir finanças com a União

Representantes da Frente Nacional de Prefeitos entregaram, ontem, documento ao ministro Geddel Vieira Lima com temas prioritários aos municípios brasileiros — entre eles financiamento da saúde, uma saída para os precatórios e, no médio prazo, a questão federativa.

O grupo deixou claro que quer ampliar o diálogo com o governo federal sob Temer. E propôs ao ministro a criação do que chamou de mesa federativa plena — grupo de trabalho que reúna prefeitos, governadores e União com o objetivo de debater soluções para esses temas e, também, o financiamento de mobilidade urbana e metropolitana.

Geddel recebeu as propostas e marcou para hoje reunião técnica para analisar as pautas prioritárias a serem debatidas caso a mesa de negociação seja constituída.