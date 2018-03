Prefeitos discutem, segunda-feira, transporte público e dívidas de municípios junto à União

Na próxima segunda-feira, prefeitos de várias capitais e cidades médias do País (entre eles Fernando Haddad, Marcio Lacerda e José Fortunati) vão discutir desoneração da tarifa de transporte público — e pressionar o governo federal pela sanção integral do projeto de renegociação das dívidas dos municípios com a União (aprovado, anteontem, pelo Senado).

Será uma ampla reunião da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), no hotel Vitória, em Campinas.

Michel Temer e Ricardo Berzoini representarão Dilma.