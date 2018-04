O Congresso Nacional terá projetado em suas torres, hoje à noite, os dizeres “Holocausto Nunca Mais”.

O ato é uma ação do Museu do Holocausto de Curitiba e conta com o apoio do Senado, da Conib e do senador Davi Alcolumbre, do DEM.

A ação é uma das que serão feitas no dia de hoje em memória às vítimas do genocídio ocorrido durante a Segunda Guerra.