Prédio com dinheiro de Geddel pertence à família Azi

A dona e administradora do prédio onde Geddel Vieira Lima supostamente guardava seu “tesouro” é a JP Patrimonial. Que pertence à família baiana Azi. Aliás, o nome do prédio é Residencial José da Silva Azi. Que vem a ser parente do deputado baiano Paulo Azi, do DEM.

Dinheiro não ficou

muito tempo no apto

A se basear em histórias dos tempos de ACM, é muito pouco provável que a dinheirama supostamente pertencente a Geddel Vieira estivesse há muito tempo no apartamento “emprestado” de Salvador.

Preso ontem pela PF, Geddel, segundo fonte que o conhece há tempos, da Bahia, sabe exatamente como fazer para “evaporar” os R$ 51 milhões sem deixar vestígio.