Ivy, filha de Romário, ganhou – aos 11 anos – uma biografia para chamar de sua. A menina, que tem síndrome de Down, estará sábado no lançamento, no Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens.

