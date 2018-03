Francesca Romana Diana lança livro sobre joias vintage esta semana – sem muito alarde. “Reuni todas as perguntas sobre joias que me fazem a cada lançamento, evento, conversa entre amigas, festas, reuniões. E, assim, ele se tornou um guia”, explica a designer. Ponto alto? Os melhores endereços do mundo, indicando onde comprar. Francesa garante que é para todos os bolsos.

