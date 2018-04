Não foi nada fácil, para a Prefeitura paulistana, tirar do papel a festa oficial de réveillon da Avenida Paulista — que contará com shows do Chiclete com Banana e de Criolo.

Segundo a SP-Turis, duas propostas chegaram à comissão do evento. Uma delas propunha unicamente produzir, sem arcar com os custos. A segunda, escolhida, deu garantia de uma cota de patrocínio no valor de…$ 1 milhão.