Luiz Antônio de Medeiros deve assumir a secretaria de Subprefeituras de Haddad no lugar de Ricardo Teixeira. Embora o prefeito ainda não tenha batido o martelo, estão avançadas as negociações para abrigar o PDT no governo petista – o mesmo PDT que entrou com pedido de impeachment contra o prefeito no início do mês.

O sindicalista esteve ontem na Câmara municipal, ciceroneado por Netinho de Paula, responsável pela articulação. E, pelos corredores da Casa, já era apresentado como dono do cargo. Hoje, ele é superintendente do Ministério do Trabalho em SP.

Pré-eleição 2

Também nas mudanças na Prefeitura, o PR ganha o comando d a secretaria do Verde. José Tadeu Candelária, presidente estadual da sigla, é o mais cotado.

Antônio Pinto deixa a Igualdade Racial e vai para uma diretoria da SPTuris. Tudo para Haddad abrir mais espaço ao PCdoB no governo.