Pré-Bienal

Com obras e corredores ainda cobertos, a Bienal entreabriu suas portas, anteontem, para um “sneak preview”. “Estamos no pico da montagem, mas resolvemos receber vocês, porque a Bloomberg, anfitriã da noite, contribui com aporte significativo para a fundação. E sem incentivos fiscais”, ressaltou Heitor Martins.

O coquetel, para poucos, contou com visita guiada a algumas das salas. Exemplo? A de Allan Kaprow, com 10 obras do artista. Também foi possível conhecer um dos destaques da mostra, a instalação de Nydia Negromonte. A obra usa o sistema hidráulico do prédio, ligando duas caixas d’água – uma na parte de fora, outra na parte de dentro. Para esse trabalho, foi preciso autorização, pois o edifício, arquitetado por Niemeyer, é tombado.

A 30ª Bienal – que tem como tema “A Iminência das Poéticas” – comemora o fato de ter 75% das obras feitas especialmente para a mostra e já está sendo chamada de “Bienal do silêncio”. Motivo? As obras estão muito bem “acomodadas” em salas – projetadas em quatro alturas diferentes de paredes, separando os artistas. A maior delas, segundo o arquiteto Martin Corullon, é a de Arthur Bispo do Rosário, com cerca de 300 m². Em volta da sala do artista sergipano estarão expostas obras de participantes que dialogam com seu trabalho.

Responsável pelo projeto arquitetônico da mostra pela terceira vez, Corullon revelou que foi necessária uma equipe de 110 pessoas para montar 22 mil metros quadrados de paredes – que abrigam obras de 100 artistas. “Fomos racionais: 70% do material foi reutilizado de outras exposições”./MARILIA NEUSTEIN E MIRELLA D’ELIA