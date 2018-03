Pratos e trapos

Apurou-se que a juíza da 1ª Vara Civel de Pinheiros, em São Paulo, homologou transação, sexta-feira, na qual ficou reconhecido que Jacqueline Maluf, ex-mulher de Flávio Maluf, detentora da maior pensão já paga no Brasil, não tem mais direito a qualquer tipo de mensalidade. A guarda do filho Fábio ficou com Flávio – e a de Fernando, com Jacqueline.

Oficialmente, não houve divisão de bens. Procurada, a advogada de Flávio, Gladys Maluf Chammas, não retornou as ligações.

Veja também:

Artista Janaina Tschäpe estreia exposição individual no Galpão Fortes Vilaça, na Barra Funda