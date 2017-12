Clique ‘enter’ para comer

FOTO IARA MORSELLI / ESTADÃO

Esber Hajli, distribuidor responsável até 2011 pela vinda da marca Diesel ao Brasil, muda completamente de área. Deixa o jean de lado e mergulha de cabeça no universo da alimentação.

O empresário acaba de lançar a Saudável (to be) marca de refeições e-commerce. Para a empreitada, convidou a chef Renata Cruz para ajudar no desenvolvimento de um menu criativo, seguindo o conceito de comfort food, com a preocupação de usar ingredientes frescos, nutritivos e de qualidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Nos dias de hoje, com a falta de tempo, cada vez mais pessoas buscam uma refeição prática e saudável sem deixar de ser gostosa. A Saudável (to be) chega ao mercado com este objetivo, levantando a bandeira da comida de verdade.”