Além de cortarem o lanche vespertino dos servidores, os almoços e jantares nos restaurantes do Palácio do Planalto começaram a pesar no bolso dos servidores: o custo da refeição simplesmente dobrou de valor.

