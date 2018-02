Prato feito

E Sonia Matarazzo se prepara para mais um leilão de pratos pró-Museu Lasar Segall. Com sua sócia Eliana Fonseca, no Ateliê Barro Blanco, é a responsável pela produção dos pratos. Nesta edição, entram obras de Carlos Vergara, Cássio Vasconcellos, Célia Euvaldo, Gal Oppido, Gilberto Salvador, Hideko Honma, Jaildo Marinho, Rômulo Fialdini, Sergio Fingermann, entre outros. Segundo Sonia, o museu convida, todo ano, 48 artistas para contribuírem. É fácil convencê-los? “Jorge Schwartz, presidente do museu, encontra muito boa vontade em todos. Tanto assim que estamos em nosso 16º leilão”, pondera ela, ressaltando a generosidade dos artistas. “Não só por disporem de seu tempo, mas também por irem até nosso galpão para aprender um novo meio de expressão. Muitos jamais trabalharam com barro.” O evento acontece terça-feira, no restaurante Trio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.