Prato cheio

Michele Okuhara, Helena Mattar e Roberto Meirelles(Foto) uniram sua expertise à de Débora Emm e Carlos Alberto Martinez para começar uma nova empreitada na área da alimentação: a Salsada. Foi a partir de uma observação apurada sobre o comportamento brasileiro e sua relação com a comida, que o trio desenvolveu pontes entre os diversos agentes dessa área: empresas, pequenos produtores, chefes, consumidores, entre outros. “É impossível falar do Brasil sem falar de alimentação”, enfatiza Roberto. O trabalho, explica, se divide em três frentes essenciais: educação, intermediação e concepção. Como? Entre outros, com cursos de gastronomia que informem sobre a cadeira produtiva; juntando empresas com feiras gastronômicas regionais ou criando produtos que incentivem essa prática.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.