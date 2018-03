O Livro do Cabelo, de Leusa Araujo, sai em abril pela LeYa. Durante seis anos, a pesquisadora mergulhou na história dos cabelos ao redor do mundo. E não apenas no contexto da moda, mas também… dos movimentos sociais por trás de cada novo estilo.

Prateleira 2

Já a Cosac Naify anuncia novo livro de João Carrascoza. Aquela Água contará com ilustrações de Leya Mira Brander, artista da Galeria Vermelho.