Danilo Couto, do cast da 9ine, está de partida para o Havaí. Atual líder do perigoso ranking das maiores ondas do mundo, vai à caça de mais um recorde.

