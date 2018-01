Praia ou campo?

A empresária Ana Speranza lança este mês a Wanted, marca com conceito de Beach & Country inspirada em sua paixão pelo mar e em suas raízes no campo – a moça é de São Pedro, interior de SP. Sua expertise em moda foi adquirida nos dez anos que esteve à frente do estilo da NK. “Lá aprendi o quanto a modelagem é importante em uma peça, principalmente no beachwear. Sou muito exigente com essa parte e criei modelos que valorizam o corpo feminino”, adianta. As estampas, todas com pegada artsy, foram inspiradas em elementos que remetem à sua infância na fazenda. “Usamos como referência cavalos e ferraduras. Também criei modelos dupla face para facilitar a hora de arrumar a mala.”

