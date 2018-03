Praia e concerto

Figura conhecida nas areias do litoral norte paulistano, Norberto Skrzeczanowski abre, ainda este mês, seu primeiro empreendimento gastronômico em São Paulo, uma filial da hamburgueria Beach Burger, que já existe nas praias de Juquehy e Riviera de São Lourenço. Para tanto, o empresário – que também é dono da loja Bali Express – trouxe 16 triciclos da Tailândia – os exóticos Tuk-tuks – e dois deles vão circular pelos Jardins, levando o Beach Burger para além do restaurante. A Ásia também está presente na [TEXTO]decoração da casa, graças a luminárias fabricadas em Cingapura e também a mesas e cadeiras produzidas com madeira reciclada de antigos barcos que navegaram pelo Oceano Índico.

