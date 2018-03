Praia de paulista

Os irmãos Ricardo e Rodrigo Lima estão na reta final para abrir o Iulia, novo restaurante e bar do Jockey Club, com previsão de inauguração em agosto. “Escolhemos o Jockey por ser um espaço com uma das melhores vistas do skyline da cidade, além de ser seguro e ter onde estacionar o carro com facilidade”, explica Ricardo. “Estamos apostando nessa revitalização do Jockey, acreditamos que o local, que é um ponto histórico para os paulistanos, vai voltar aos seus tempos áureos”, acrescentou Rodrigo. Quem assina o projeto é o arquiteto Otavio de Sanctis e além de restaurante também vai funcionar como um espaço de eventos e casamentos para até 300 pessoas. O nome do local, Iulia, é uma homenagem à irmã da dupla, Julia Lima – que faleceu ano passado, aos 27 anos.

