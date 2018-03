Além de Tropa de Elite 2 e Nunca Antes na História desse País, a produtora Zazen – de Marcos Prado e José Padilha– têm outros dois documentários saindo do forno. Ambos dirigidos por Prado.

Um, baseado no trabalho sobre a geração de 68, do fotógrafo Evandro Teixeira, 68 destinos. Outro, o Água, que aborda a escassez de água doce no planeta.