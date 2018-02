Praça não, hall

São Paulo ganha um “food hall” – mercado gastronômico de luxo, com restaurantes, empórios, quiosques e corners de comidinhas. Pouco conhecido no Brasil, o formato existe em Londres, NY, Berlim, Paris e Sydney. Um dos mais conhecidos é o da loja de departamentos britânica Harrods.

Hall 2

O projeto está a cargo do escritório Cada Design, de Londres, responsável pelas unidades Dean & DeLuca na Ásia e nos EUA e pela área de gastronomia da Galeries Lafayette, em Paris. O espaço, localizado no Cidade Jardim, tem 1.400 m², divididos em dois andares, com acesso ao terraço do shopping – onde haverá mesas e balcões para comer.

Inauguração? Programada para o segundo semestre deste ano.