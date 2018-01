Para quem acha que o pessoal do Suriname não gosta de brasileiros: um dos hits no rádio, em Paramaribo, é uma versão eletrônica de Tic, Tic, Tac (Bate Forte o Tambor), do Carrapicho. Sucesso por aqui nos anos 90.

